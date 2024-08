Compio 50 anni Follia di Toninelli in ascensore | si spoglia e pubblica la foto travolto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Oggi50!": Daniloha voluto farlo sapere a tuttindo sui social unadi sé incon maglietta alzata e addominali in bella vista. Nello scatto, l'ex ministro pentastellato dei Trasporti con una mano mantiene il telefono con cui fa lae con l'altra alza la maglietta. Su quest'ultima mano c'è il numero "50!" riferito proprio alla sua età. "È un traguardo importante che voglio celebrare così - ha scritto ancoranel post - perché non mi sono mai sentito meglio, sia nel corpo che nello spirito! Vi auguro di lottare sempre per i valori in cui credete, senza mai mollare". Se da una parte c'è chi ha commentato lafacendo gli auguri all'ex ministro e complimentandosi con lui per il suo fisico, dall'altra c'è chi invece lo ha criticato.