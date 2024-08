Caro-mensa scolastica Arriva il bonus una tantum | un aiuto in più alle famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)mense scolastiche: l’aumento annunciato per il prossimo anno scolastico (da 5,80 euro a 6,30 per il pasto) aveva suscitato nel mese di aprile la protesta dei genitori degli alunni iscritti al servizio. Un incremento che aveva un pesante impatto economico per lecon più figli. Erano seguiti incontri con il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessorepolitiche educative Daniela Cerana, con l’impegno a trovare soluzioni. Nella seduta dell’altro giorno la Giunta ha confermato per il pasto giornaliero le tariffe attuali fino al 31 dicembre. Quindi per evitare i rincari previsti per l’anno scolastico 2024/2025, sui buoni pasto verrà applicato ununa– coperto con i fondi comunali – fino alla fine dell’anno.