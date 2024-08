Cari critici gastronomici è ora di smetterla di vivere nella vostra bolla

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un sito di informazione generalista, Il Post, scrive un articolo sulla frollatura del pesce. Non sempre il pesce migliore è quello fresco, il titolo. Un articolo di qualche giorno fa, rilanciato sui canali social con una presentazione piuttosto goffa: «Non si fa frollare più solo la carne: oragrande ristorazione la frollatura è anche per il pesce». Non una grande scoperta, va detto. Ma insomma, si sa che il giornalismo è l’arte della rivelazione dell’acqua calda. Ma la community dei gourmet ci va giù pesante. «Ma non mi dire, uno scoop impressionante», riposta un critico gastronomico. «Non me lo sarei mai immaginato», commenta un giornalista gastrico piuttosto importante. «Adesso posso dormire sereno», ironizza un altro. “Avanguardiaaaa!”, sbraita un altro ancora. «Il primo dei tanti libri di Niland è stato tradotto nel 2020 ed è stato un grande successo.