Blackout cosa fare quando salta la corrente in casa

(Di venerdì 2 agosto 2024) Durante le giornate di caldo intenso, la rete di distribuzione elettrica può essere messa a dura prova: nelle nostre abitazioni, così come negli esercizi commerciali e nelle aziende, potrebbero verificarsi frequenti interruzioni di. In questi casi, è importante mantenere la calma e attendere che lavenga ripristinata. Tuttavia, ci sono alcuni accorgimenti da attuare per garantire la sicurezza delle persone, degli alimenti e dei dispositivi elettrici, oltre a misure preventive per evitare danni. Verifica Ilpuò essere causato da un sovraccarico della rete o dall'intervento del salvavita in caso di cortocircuito o malfunzionamento di un elettrodomestico. La primadaè capire se l'interruzione riguarda solo il proprio impianto o tutta la zona in cui si vive.