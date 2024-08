Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 2 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

2 La proposta di matrimonio di Bill a Sheila è solo una messa in scena per metterla a proprio agio e farle confessare i delitti che ha commesso per mandarla definitivamente dietro le sbarre. Sheila cade nella trappola e corre a dare la notizia a Deacon, convinta che Bill voglia sposarla davvero.