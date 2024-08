Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024)Barone Romeo di, in provincia di Messina per curare una, invece di usare il, si utilizza del. Lo denuncia il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “La sanità è allo sbando, un colabrodo, lo denunciamo da mesi. Ospedali pubblici ormai al collasso a causa di una politica miope” ha detto il leader di Sud chiama Nord.Barone Romeo diper curare unainvece di usare ilsi utilizza del“Da mesi Sud chiama Nord denuncia le forti criticità che interessano i pronto soccorso della provincia di Messina, ricevendo assurde e false rassicurazioni – continua – Sul caso specifico del ‘Barone Romeo’, con Pippo Lombardo abbiamo già chiesto un’ispezione sia per l’ospedale diche per tutti i presidi dell’ASP 5”, aggiunge De Luca.