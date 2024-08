Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024)DEL 1° AGOSTOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCOROD ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI AUTO IN CODA PER IL MOMENTO SOLO SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA, QUI SI RALLENTA DA VIA MONTE D’ORO A CASTELNO, IN DIREZIONEINFINE, IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE FINO AL 15 SETTEMBRE LA CORSA NAVE DEL MERCOLEDÌ FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 07.45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 08.