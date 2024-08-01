Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 07:30 (Di giovedì 1 agosto 2024) Viabilità DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCOROD ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI AUTO IN CODA PER IL MOMENTO SOLO SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA, QUI SI RALLENTA DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE Roma INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR INFORMA CHE FINO AL 15 SETTEMBRE LA CORSA NAVE DEL MERCOLEDÌ FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 07.45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 20:30 - IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE IN DIREZIONE ROMA. INFINE, SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI ALL’ALTEZZA DI CANCELLO ARNONE A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE TRA PONTINA E APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 19:45 - IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. ANCORA GROSSI DISAGI NELLA CAPITALE A CAUSA DI UN INCENDIO SVILUPPATOSI IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; PERMANGONO LE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TEULADA, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 18. RALLENTAMENTI E CODE SEMPRE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. MENTRE RESTA TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO A TUSCOLANA. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, CANCELLAZIONI E LIMIAZIONI DI PERCORSO. romadailynews
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