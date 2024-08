Un premio per la crescia sfogliata Da Confcommercio ai produttori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ladi Urbino conquista i palati della costa. Gli Alberghi Consorziati diFano, in occasione della manifestazione ‘Il Gusto dei Borghi’, il 31 maggio, hanno assegnato un simbolico diploma di ringraziamento allaurbinate in quanto prodotto, "per aver contribuito a sviluppare un profondo legame con il territorio attraverso la realizzazione di eventi e la promozione dei prodotti enogastronomici locali". Gli albergatori dunque, anche su segnalazione dello Slow Food Urbino, hanno consegnato l’attestazione di merito a questa "tipicità assoluta della nostra provincia", prodotta da varie ditte della provincia, nelle mani dell’azienda ’Il Panaro’.