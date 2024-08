Ultim’ora Juve addio in Arabia | Motta pronto a salutarlo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 1 agosto 2024) Calciomercatontus, Thiagoe nessuno si opporrebbe alla sua cessione. DestinazioneSaudita In casantus è tempo davvero di grandi manovre. Molti sono arrivati, e un altro paio di colpi Cristiano Giuntoli ce li ha in canna, altri potrebbero partire, anche verso destinazioni esotiche.(Lapresse) – Ilveggente.itSi è parlato di Rugani che potrebbe andare al Bologna – anche se per il momento non si è arrivato ad un accordo e l’operazione sembra essere in una fase morta – e si è parlato anche di Szczesny, destinato all’per lasciare lo spazio a Di Gregorio che da un pezzo si allena con Thiago. Per il portiere polacco è quasi sfumata la pista che porta al Monza – visto che da quelle parti stanno pensando a Rui Patricio, ex Roma – ma potrebbe essere ancora viva quella araba.