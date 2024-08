Perché i robot non possono cliccare sull’opzione Non sono un robot?

Leggi tutta la notizia su demi.news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Come fa la casella per iltest “nonun” a distinguere tra umani e bot? Se vi siete posti questa domanda, all’interno dell’articolo troverete la risposta. Ma prima, vediamo cosaesattamente i CAPTCHA, come funzionano e, soprattutto,realmente efficaci? Cosai CAPTCHA? Il termine CAPTCHA è un acronimo che sta per “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”, ovvero “Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere tra computer e umani”. Questitestprogettati per determinare se l’utente è un essere umano o un bot. I CAPTCHA si presentano in molte forme, dalle immagini distorte da decifrare ai puzzle di immagini, fino al semplice clic su una casella di controllo.