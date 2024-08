Maxi sequestro di droga corrieri arrestati dalla Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, agli ordini del Col. Salvatore Minale, hanno sequestrato circa 20 Kg. di cocaina pronti per essere distribuiti sul mercato illegale. In particolare, durante un servizio predisposto lungo l’autostrada A16, direzione Napoli, i militari della Compagnia di Ariano Irpino, diretti dal Cap. Annalisa Di Blasi, hanno individuato e sottoposto a ispezione, in una piazzola di sosta nei pressi dell’uscita autostradale di Grottaminarda, due autovetture condotte da due uomini originari del napoletano, che denotavano un eccessivo stato d’ansia e di agitazione, alla vista dei finanzieri.