Judo Gennaro Pirelli si ferma agli ottavi contro il n 2 al mondo ed esce dal gioco per le medaglie olimpiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) Niente impresa per, che non ria superare l’ostacolo del georgiano Ilia Sulamanidze e viene eliminatodi finale nella categoria -100 kg maschile diai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sfuma dunque il sogno di salire sul podio al debutto nella rassegna a cinque cerchi per l’azzurro, che avrà modo di rifarsi in occasione della gara a squadre del 3 agosto. Il 23enne napoletano, molto sfortunato nel sorteggio, ha avuto il merito di sconfiggere abbastanza nettamente al primo turno il croato Zlatko Kumric per somma di sanzioni (tre shido per passività) in poco più di tre minuti di combattimento regalandosi la possibilità di sfidare da sfavorito il georgiano numero 2 del ranking mondiale Sulamanidze.