Innocenzi caccia a un altro trionfo | Quando uno vince dà fastidio Sono molto legato a questa città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) E’ l’uomo da battere. Per due motivi. Primo: è il campione uscente dopo aver vinto meritatamente la giostra dello scorso luglio. Secondo: è il recordman della Quintana con addirittura 17 Palii (si, avete capito bene) regalati a Porta Solestà sui 35 totali conquistati dal sestiere gialloblù. Numeri impressionanti quelli ottenuti ad Ascoli dal 41enne folignate Luca, che domenica andrà adel 18esimopersonale, diventando così ‘maggiorenne’., che Quintana sarà? "Difficile, come sempre. Ad agosto, tra l’, tutti i binomi arrivano più pronti, visto che i cavalieri cercano di correggere gli errori commessi nella giostra in notturna. I miei avversaritutti in forma, da Lorenzo Melosso a Tommaso Finestra. Per non parlare di Denny Coppari, che ha a disposizione il cavallo più forte, ovvero Trentino. Insomma, dovrò stare sul pezzo".