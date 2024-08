F-16 in cielo e più uomini a terra Così Kyiv punta a contrastare la war fatigue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) A trenta mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, a dominare è la war. Le dinamiche di attrito subentrate a quelle di manovra, che hanno caratterizzato i primi mesi del conflitto, hanno eroso in modo lento quanto costante le capacità e le risorse delle forze armate coinvolte. E i risultati sono tangibili. A partire dalla portata delle operazioni militari. L’offensiva estiva russa che in diversi si aspettavano all’interno della comunità strategica internazionale è arrivata, anche se in dimensioni molto più ridotte di quanto si potesse immaginare.