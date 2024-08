Di Lorenzo e Lobotka incantano i tifosi del Napoli | sorrisi e autografi a Castel di Sangro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dihanno regalato un momento speciale ai supporter azzurri durante il Summer Camp adidi, 1 agosto 2024 — Idelhanno vissuto una giornata indimenticabile al Summer Camp della squadra, tenutosi adi, in Abruzzo. Il capitano Giovanni Die il centrocampista slovacco Stanislavhanno dedicato un momento speciale ai loro supporter, offrendo sessioni diche hanno illuminato l’evento. L’appuntamento si è svolto dopo l’allenamento congiunto dei partenopei con la Cavese allo stadio ‘Teofilo Patini’. Durante la mattinata, la squadra allenata da Antonio Conte ha visto in campo quei calciatori che non erano stati schierati nella partita di ieri sera contro lo Stade Brestois, valida come quarta amichevole precampionato.