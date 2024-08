Cresce il numero delle donne alla guida delle università lombarde Dopo Statale Bicocca Cattolica Insubria Liuc e Politecnico anche la Iulm sceglie una rettrice

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 1 agosto 2024) Con la nomina di Valentina Garavaglia adell’, ora sono cinque ledi atenei milanesi su otto in totale. Continua l’ascesa della presenza femminile ai verticifacoltà italiane e, ma non solo. Lo, infatti, è molto avanti in questo senso, avendo già in carica la dottoressa Raffaella Quadri nel ruolo di Digenerale dell’Ateneo ed essendo da anni la facoltà con la maggior presenza femminile, il 47%, in cattedra tra ordinari, associati e ricercatori. Ora, l’arrivo di Valentina Garavaglia comesegna un nuovo capitolo.