Carini-Khelif l’attacco di Salvini | Vi dovete vergognare

(Di giovedì 1 agosto 2024) Angelapiange e si inginocchia, abbattuta per una gara che non disputerà, nonostante l’avesse tanto attesa e avesse combattuto duramente per guadagnarsi quel posto sul ring. Dopo aver lanciato un colpo diretto verso Imane, e a 45 secondi dall’inizio del match, l’atleta italiana decide di ritirarsi dalla competizione, rifiutando di combattere contro la sua avversaria. Il motivo? Non la considera una vera avversaria. Imaneè un’atleta iper-androgina, una condizione intersessuale e non transgender, come invece erroneamente scritto e detto nelle ultime ore. Per un endocrinologo, questa condizione è classificata come un disordine dello sviluppo sessuale (DSD), in cui si verifica una variazione delle caratteristiche sessuali o delle differenze nello sviluppo sessuale.