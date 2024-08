Banca d’Inghilterra gioca d’anticipo | tassi giù di un quarto di punto al 5%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) La Bank of England segue le orme della BCEerispetto alla Federal Reserve, che proprio ieri ha confermato la possibilità di un taglio deia settembre. La decisione di ridurre per la prima volta in due anni il costo del denaro, mantenendo un approccio lungimirante della politica monetaria, ha l’obiettivo di sostenere la crescita ed assicurare un rientro dell’inflazione entro il target del 2% contemporaneamente. Cosa ha deciso il Board Nella riunione odierna, il Board ha votato con una maggioranza di 5–4 per una riduzione di 0,25 punti base del tassorio che si attesta ora al 5%. Nel prendere questa decisione, i banchieri hanno giudicato “opportuno ridurre leggermente il grado di restrittività politica” poichè l’impatto degli shock esterni si è attenuato e sono stati compiuti alcuni progressi nel moderare i rischi di persistenza dell’inflazione.