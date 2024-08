Accelerata sul rilancio del nosocomio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Segnali importanti per l’ospedale di Cuasso al Monte dopo l’incontro nei giorni scorsi tra il direttore generale di Asst Settelaghi Giuseppe Micale e una delegazione composta dal sindaco di Cuasso al Monte Loredana Bonora (nella foto) e dal vicesindaco Marco Pistocchini, e da Angelo Ferrarello e Gianbattista Seresini in rappresentanza del Comitato per l’Ospedale. Presente anche il consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare in Regione Lombardia. Sul tavolo i progetti per il futuro dell’ospedale, in stato di abbandono e ancora di recente bersaglio di raid vandalici che hanno suscitato allarme per la sicurezza. La situazione è destinata tra alcuni mesi a cambiare, Asst Settelaghi ha infatti presentato la determina per l’avvio dei lavori per l’Ospedale di Comunità, primo intervento per la riattivazione di una parte del complesso che sarà riqualificato.