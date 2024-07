Una cerimonia per ricordare i Sikh Si prega per i soldati morti in guerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La città di Forlì ricorda i 500caduti nella secondamondiale per liberare il territorio romagnolo. Lasi terrà sabato dalle 10 davanti al Cimitero militare e memoriale degli indiani in via Ravegnana, presso il monumento ai caduti, con la presenza di esponenti delle comunità indiane provenienti da tutta Italia, in un evento seguito anche all’estero. Saranno presenti il sindaco Gian Luca Zattini e rappresentanti di altre amministrazioni comunali e l’Argylls Romagna Group che suonerà brani con la cornamusa. Al termine dellaci sarà un momento conviviale con piatti tipici indiani offerti a tutti i presenti. La comunitàsi ritroverà alle 10 di domani per una preghiera lunga 48 ore, in cui sarà letto un libro sacro che arriverà da Novellara (Reggio Emilia), sede della comunitàpiù importante d’Italia.