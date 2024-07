Temptation Island 11 Martina De Ioannon dopo il bacio tra Raul e la tentatrice | Io non sono mai stata così volgare La reazione di Dumitras

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A distanza di una settimana dalla fine di, il popolare reality show che mette alla prova la fedeltà delle coppie, uno dei protagonisti,, ha fatto parlare di sé. Nelle scorse ore è diventato virale un video dove si vedebaciare appassionatamente laNicole Belloni. Questa mossa ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan e ha generato un’ondata di reazioni sui social media. Non poteva mancare ladiDe, ex fidanzata die anche lei protagonista di. Ieriha risposto alle domande che le venivano poste sulla sua situazione sentimentale attuale, ed ha lanciato una frecciata al suo ex: Ci stiamo conoscendo, ma nonfidanzata con Carlo. Ti dico, al di là lui non deve portare rispetto a me, non voglio dire questo, ma si vede la differenza di volgarità che da me non è mai arrivata.