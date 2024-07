Rai bufera sull’autore di Affari tuoi per un post satirico su Meloni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un autore della Rai è finito nel mirino di Fratelli d’Italia dopo aver pubblicato sui social uncontro il Governo. Il professionista in questione è Riccardo Cassini, 54 anni, che fa parte della nuova squadra di autori che affiancherà Stefano De Martino nella conduzione del programma, in onda su Rai 1. Nei giorni scorsi Cassini – che da anni lavora con De Martino – ha pubblicato su Facebook una foto della premier Giorgiaal suo arrivo in Cina insieme alla figlia Ginevra (quest’ultima è ritratta di spalle): “La mamma dei fascisti è sempre in Cina”, ha scritto l’autore nel messaggio che accompagna l’immagine. Ilè stato poi cancellato, ma ormai la polemica era partita.