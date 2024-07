Morte dell’ambasciatore Attanasio il Governo non si costituisce parte civile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Limbiate (Monza), 31 luglio 2024 – Ilnon si costituirànel processo in corso, che vede imputati due funzionari dell’Onu, per ladell'ambasciatore Luca, originario di Limbiate, e di altre due persone avvenuta il 22 febbraio 2021 nei pressi di Goma nell'est della Repubblica Democratica del Congo. La conferma arriva dal ministro degli Esteri intervenuto durante il question time alla Camera. Antonio Tajani ha spiegato che una decisione di questo tipo avrebbe esposto il Paese a "conseguenze" di non poco conto. "Come Ministero – continua – abbiamo facilitato l'attività investigativa della Procura di Roma.