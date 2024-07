L’Isola dei Famosi e La Talpa andranno in onda nel 2025? Nuovi dettagli

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nel corso del mese di luglio saranno annunciati i palinsesti televisivi per la stagione 2024-. Intanto, hanno iniziato a fare la loro comparsa le prime indiscrezioni sui programmi che potrebbero andare innei prossimi mesi. Tra di essi, si è parlato dedeie del tanto chiacchierato ritorno de La. Lo scorso mercoledì 5 giugno si è conclusa la 18esima edizione dedei. Successivamente, a Cologno Monzese ha avuto luogo l’evento di fine stagione, per fare un bilancio degli ultimi, segnati da profondi cambiamenti sulle reti Mediaset. In particolare, in molti ricorderanno la stroncatura che Pier Silvio Berlusconi ha riservato all’adventure reality show di Canale 5, per il cui lavoro non si è detto soddisfatto. Un discorso che avrebbe lasciato intendere che potesse non esserci soluzione di continuità. Eppure, non sembra essere così.