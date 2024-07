Estate in Diretta salta evacuati gli studi Rai per un grave incendio | Scappano tutti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Poco fa nel quartiere Prati di Roma si è sviluppato uned è stata evacuata prontamente la sede Rai di via Teulada. Per questo motivo èta all’ultimo minuto la puntata diin. Rai News ha rilasciato un comunicato: “a Roma, bruciano le pendici di Monte Mario (dietro la sede Rai di via Teulada). Un rogo si è propagato velocemente in zona Prati, dietro alla città giudiziaria di Piazzale Clodio, all’ora di pranzo del 31 luglio. Evacuata via Teulada, una delle sedi Rai di Roma. Continua a propagarsi l’divampato sulla collina di Monte Mario. Le fiamme hanno raggiunto il Centro di Produzione Rai di via Teulada che è stato evacuato. L’Azienda ha dovuto ricalibrare la programmazione pomeridiana. Non è infatti andato in onda l’in’, sostituita da una puntata di ‘TechetecheTè’.