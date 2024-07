Chiariello | Osimhen potrebbe restare al Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Umbertocommenta la situazione di: la possibilità che resti aldiventa reale. Le ultime sul calciomercato azzurro., 1 agosto 2024 – Il giornalista Umberto, durante la trasmissione “Tutti in Ritiro” su Canale 21, ha commentato la situazione di Victor, non escludendo la possibilità che l’attaccante possa rimanere al. La situazione disecondoha espresso dubbi sulla cessione di: Calenda, dove stanno i soldi? Non so se ci fosse una deadline, l’accordo è che Calenda doveva portare un’offerta alper cedere. Si sa che deve andar via, lo sapeva anche Conte. Si arriverà molto tardi e questo è il vero problema. Il giornalista ha poi aggiunto: Se restanon siamo dispiaciuti, ma la situazione va risolta.