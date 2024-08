Abodi Convinto si possa superare il numero delle medaglie di Tokyo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Primi giorni di Olimpiadi? I consuntivi si fanno alla fine. Io ho chiesto che al di là deldiemergesse il senso dell’onore col quale si scende in campo con la maglia azzurra. Donne e uomini, atlete e atleti che stanno facendo questo, tenendo alto l’onore nella vittoria e anche nella mancata vittoria, che non è mai una sconfitta. Quando si arriva qui si raggiunge già un’eccellenza”. Lo ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andreapresente all’evento “Le Firme dello Sport” all’Ambasciata italiana di Parigi. “Siamo sempre molto ambiziosi – ha ribadito -, ultimamente ci siamo abituati molto bene, ancheci ha lasciato un dolce ricordo di 40, sono convito cheno essere ancora superate”.