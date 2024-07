Un ladro muore durante un inseguimento dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Un uomo è morto dopo essersi schiantato con un furgone Ford Transit bianco, inseguito dai, sul guardrail a Castel di Guido, vicino a Roma, al termine di uncon ipartito a Ladispoli. A segnalare il furgone, con a bordo due persone, sono stati i cittadini di Santa Severa che lo hanno notato mentre si aggirava tra le villette con l'obiettivo di rubare. Ihanno intercettato il furgoncino alle 3 di questa notte a Ladispoli, sulla ss 1 Aurelia, all'altezza del chilometro 41, e lì è nato l'proseguito per diversi chilometri. Non c'è stato nessun contatto col mezzo dei militari. Non sono state usate armi da fuoco.