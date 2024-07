Tessmann sfumata l’ipotesi Inter si avvicina un’altra squadra di Serie A | il punto – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Tanner, molto vicino a indossare la maglia dell’in questa finestra estiva di calciomercato, potrebbe approdare indiA. LA SITUAZIONE – Tanner, ex obiettivo di mercato dell’in estate, è sul taccuino della Fiorentina per la prossima stagione. Il club viola, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha avviato i contatti con il Venezia per provare a ingaggiare il centrocampista americano in estate. Il calciatore dei lagunari, che si sta disimpegnando con la sua Nazionale in occasione delle Olimpiadi di Parigi, rappresenta un obiettivo concreto per latoscana in vista dell’esigenza di sostituire i vari centrocampisti che sono partiti in questa sessione di mercato.