Tennis Parigi 2024 Paolini | Tesa e non al 100% imparerò dai miei errori

(Di martedì 30 luglio 2024) “Ho avuto tante chance nel primo set e non sono riuscita a sfruttarle. Non mi sentivo lucida al. L’emblema è il 5-4 nel terzo set dove ho tirato fuori due dritti facili. Oggi è stata dura. C’era un po’ di nervosismo perché ci tenevo a fare bene. Io ero piùdi lei e si è visto a fine partite. Fisicamente non ero al top oggi, ma il caldo c’è per tutte e due. La tensione penso abbia influito. Sono stata più discontinua di lei (Schmiedlova ndr.) all’interno della partita.dai”. Così una dispiaciuta Jasmineha analizzato la sconfitta con Schmiedlova nel terzo turno del torneo difemminile, valido per i Giochi Olimpici di. Sul doppio con Errani: “L’obiettivo è fare meglio del singolo e giocare un po’ più consistente e più concentrata. Speriamo vada bene perché ci tengo molto e quest’anno ci ho lavorato molto.