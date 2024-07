Stacca a morsi l' orecchio di un collega e se ne vanta sui social

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Una lite con un ex, l'aggressione, il morso che ha portato via parte di undella vittima. La vicenda risale all'aprile dell'anno scorso ed è accaduta a Napoli. Ora si è conclusa con l'arresto a Scalea dell'aggressore. L'uomo, A.P., 45 anni, deve rispondere di lesioni gravissime arrecate a un ex50enne, reato aggravato dall'aver commesso il fatto per motivi abietti. La lite tra i due era nata dalla mancata corresponsione del Tfr al 45enne da parte della ditta dove entrambi avevano lavorato fianco a fianco, circostanza di cui A.P. dava la colpa all'ex. Così lo ha assalito con ferocia, arrivando persino a procurargli delle lesioni permanenti con un morso che ha causato il distacco di una porzione di padiglione auricolare.