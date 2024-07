Sembra che stia sprofondando in mare | la scogliera crolla sotto gli occhi delle famiglie terrorizzate sfiorata la tragedia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Attimi di panico in Cornovaglia, dove unasi è frantumata a pochi metri di distanza dalla spiaggia. Laè stataa Newquay, in Inghilterra, dove il litorale è stato isolato per consentire alle autorità di mettere il luogo in sicurezza. Solo un grosso spavento, dunque, per fortuna: nonci siano stati feriti. Il Consiglio comunale della cittadina ha deciso di pubblicare le immagini su Facebook, scatenando la reazione degli utenti. “che Newquayin”, scrive qualcuno, mentre per qualcun altro il crollo è dovuto alle frequenti piogge che hanno colpito la città di recente. Ciò che più ha preoccupato la comunità però è che molte persone hanno comunque deciso di frequentare la spiaggia, posizionandosi a pochi metri dalla. Non è la prima volta, però, che un evento simile si verifica in Inghilterra.