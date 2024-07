Perseidi 2024 | la guida completa per ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Lesono uno degli eventi astronomici più attesi dell'anno. Ogni agosto, il cielo notturno si illumina con una pioggia di meteore che incanta osservatori di tutto il mondo. Nel, le condizioni per osservare lesaranno particolarmente favorevoli. Scopriamo insieme cosa sono esattamente, come e dove sarà possibile vederle in Italia, e quali sono le migliori condizioni per osservarle. Cosa sono esattamente le? Lesono uno sciame meteorico che si verifica ogni anno quando la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa Swift-Tuttle. Questi detriti, entrando nell'atmosfera terrestre ad alta velocità, si incendiano a causa dell'attrito con l'aria, creando le caratteristiche "". Il nome "" deriva dal punto nel cielo da cui sembrano provenire, situato nella costellazione di Perseo.