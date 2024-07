Pd Benevento | Si affidano incarichi che potrebbero essere svolti da chi già lavora al Comune

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Gruppo Pd. “Ci piacerebbe parlare dell’immaginario ed ipotetico “modello”, così tanto sbandierato da Mastella e dal mastellismo, di miglioramento delle condizioni strutturali dell’economia cittadina, di 2000 posti di lavoro creati per invertire la condizione del disagio giovanile nella nostra città e invece purtroppo siamo costretti a disquisire delle modalità, peraltro discutibili, con cui vengono distribuiticon affidamento diretto a professionisti di altre regioni d’Italia. Si nota, negli ultimi tempi, una certa tendenza a uno strano “esotismo”, volto a premiare professionisti di tutte le regioni, e non solo gli amici degli amici. Non è passato inosservato l’incarico di consulenza per supporto agli interventi dell’Ambito Sociale B1 affidato a un professionista di Ostuni.