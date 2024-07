Parla il fotografo che ha scattato la foto più bella di queste Olimpiadi | Questa volta ho semplicemente premuto il pulsante giusto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “hoil”. Ci ride su ilfrancese Jerome Brouillet, con un post ironico su X. Da ore il suo scatto ha invaso le bacheche social di tutto il mondo. Ha realizzato il sogno di ogni: realizzare laperfetta, che diventerà certamente una delle immagini iconiche delledi Parigi 2024. Ha immortalato il surfista brasiliano Gabriel Medina sospeso sopra l’acqua dell’oceano mentre fa il gesto del numero 1 ed è seguito dalla sua tavola, che quasi sembra il tappeto volante di Aladdin. Intervistato dal Time, Brouillet ha raccontato come è arrivato a catturare un momento da film di fantascienza. This is one of the coolest photos I’ve ever seen ???? Jerome Brouillet/AFP via Getty Images pic.twitter.com/PZJdYK9qF9 — Kendall Baker (@kendallbaker) July 29, 2024 Lo scatto sembra finto per quanto è bello.