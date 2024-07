Oggi non si naviga più oggi si vive il mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Viareggio, 30 luglio 2024 – Sono ben 40 anni che Alessandro Vismara, architetto navale specializzato in Idrodinamica applicata e Performance Prediction presso il Southampton College of Higher Education, crea barche ultra moderne. La sua lunga esperienza cresce prima con Perini Navi, di cui è stato il primo designer nel 1984, poi dal 1990 con Baltic Yachts, e successivamente con il cantiere omonimo in Darsena Nuova., dopo il passaggio delle strutture e maestranze a Sanlorenzo, Alessandro Vismara ha dato vita alla nuova AV Yachting, società specializzata nella progettazione, consulenza e direzione lavori. Architetto Vismara, come sì è evoluto il mercato degli yachts a vela, e in particolare di quelli ad alte prestazioni? «si tende molto alla fruizione rapida e al comfort, con imbarcazioni meno sofisticate, meno prestazionali e molto più comode.