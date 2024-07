La satira ai tempi di Giorgia Stefano Disegni presenta il suo libro | Sono profetico e me ne vanto!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024), autore di “L’importanza di chiamarsi. E altre farse” eMannucci, Doctor Mann di Radiofreccia e giornalista del Fatto Quotidiano, conducono un dialogo semiserio sul lavoro del disegnatore satirico. “e me ne!” afferma ironicamente di sé l’autore, che per primo aveva immaginato – fra le altre scenette comiche – Meloni e i suoi accoliti che indossano l’ormai celebre elmetto contro i nemici. E ancora peril disegnatore satirico ha un’inclinazione schizofrenica perché perennemente diviso tra la propria coscienza politica, che desidera un immediato cambio di governo, e la, che si nutre con avidità del grottesco spettacolo che Meloni e i suoi forniscono di sé stessi ogni giorno. Mannucci sottolinea poi come “L’importanza di chiamarsi