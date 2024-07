La foto di Vladimir Luxuria in bikini è stata modificata per diffondere propaganda transfobica

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 30 luglio 2024) Il 29 luglio 2024 sono state pubblicate duesu X che ritraggono due diverse donne in costume. Nelladi sinistra compare, personaggio pubblico e prima persona transgender a essere eletta al Parlamento italiano, in riva al mare con indosso un costume nero a due pezzi che rivela una protuberanza all’altezza degli organi genitali. Nelladi destra, invece, si vede una ragazza a bordo piscina con un costume intero arancione recante la scritta «not a dude» (in italiano, “non sono un ragazzo”) all’altezza del pube. L’autore del post ha accompagnato lacon il commento sarcastico: «se vedi differenze allora sei un brutto fascista, razzista e omofobo». Le due immagini sono state modificate per veicolare un messaggio transfobico.