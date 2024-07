Inter il francobollo dedicato al ventesimo scudetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Unspeciale per celebrare il trionfo nerazzurro, lonumero 20, quello della seconda stella della storia dell’. OMAGGIO AI CAMPIONI – “A Milano, in “Galleria Cordusio”, si è tenuto l’evento celebrativo organizzato da Poste Italiane per l’emissione del, emesso lo scorso 12 luglio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che presenta il tricolore su cui campeggia il numero “20”, a indicare i campionati di Serie A vinti dal Club, raffigurato con il classico biscione nerazzurro”. Ilcreato da Poste Italiane per l’PAROLA AL PRESIDENTE – All’evento ha preso parte il Presidente e CEO Sport del Club Giuseppe Marotta, assieme ad autorità istituzionali, personaggi del mondo della cultura e funzionari di Poste Italiane. Il numero uno nerazzurro ha espresso tutto il suo orgoglio per l’evento.