Incidente per il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt | Pax in ospedale con trauma cranico

(Di martedì 30 luglio 2024) Per i figli diè decisamente un periodo movimentato: stavolta è toccata a Pax, 20 anni, che è rimasto coinvolto in unin bici elettrica a Los Angeles ed è stato ricoverato ina causa di une altre lesioni. Paxin sella alla sua bici elettrica, nell’area di Los Feliz – fonte: InstagramTMZ scrive che nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17.00, Pax si trovava a Los Feliz Boulevard in sella ad una bici elettrica. Era l’ora di punta in una strada ad alto traffico, il ragazzo si stava avvicinando ad un incrocio, ma ha tamponato con la bici il retro di un auto che si era già fermata con il rosso. Il guidatore del veicolo tamponato si è fermato per aiutare Pax, che tra l’altro era senza casco.