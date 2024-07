Elisa Di Francisca è ognuno di noi | siamo stufi di questa ipocrisia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) L’Italia è concentrata sulle Olimpiadi di Parigi 2024 ma le ultime ore sono state condizionate da assurde polemiche. Il mondo dello sport italiano si è trovato al centro di un acceso dibattito, scatenato da un episodio che ha coinvolto Benedetta Pilato, la giovane e talentuosa nuotatrice che ha chiuso i 100 rana al quarto posto, ad un solo centesimo dal podio. La 19enne, nonostante la delusione per la medaglia mancata per un soffio, si è dichiarata soddisfatta della sua prestazione: “sono lacrime di felicità, è il giorno più bello della mia vita”, ha detto ai microfoni dei giornalisti, evidenziando come il suo quarto posto fosse comunque un traguardo importante raggiunto dopo una serie di difficoltà.