Caserta | presidio lavoratori sicurezza per salari dignitosi

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnnunciano unper domani 31 luglio davanti alla prefettura dii sindacati del compartoe difesa, in particolare la Cgil dicon il sindacato di Polizia Silp–Cgil e Fp–Cgil, che protestano da tempo a livello nazionale, con un ventaglio di richieste che vanno da un contratto dignitoso che permetta il recupero del potere d’acquisto ad un piano straordinario di assunzioni per aumentare gli organici, dal miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita per contrastare il preoccupante fenomeno dei suicidi tra ialla garanzia di una pensione dignitosa. Ilsi terrà in concomitanza con una manifestazione deidel compartoe difesa che si terrà a Roma.