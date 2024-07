Anellucci | Napoli ci sono difficoltà con la cessione di Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Claudio, agente Fifa, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Dovbyk sembra in procinto di approdare a Roma. Non è una occasione persa dal? “Sì e no. Per me, una mezza stagione non ha nessun tipo di significato, soprattutto per gli attaccanti. Voglio vederlo e, magari, poter dare un giudizio più chiaro. Non mi strapperei i capelli fossi nel. È una operazione molto onerosa, che la Roma doveva assolutamente fare. Voglio vederlo in un campionato tosto dal punto di vista difensivo” Lei aveva definito la situazioneuna supercazzola che De Laurentiis aveva insolitamente subìto dall’entourage del ragazzo. Cosa intendeva? “Mesi fa avevo dei dubbi sul fatto che l’operazione fosse stata gestita benissimo dall’entourage del ragazzo e molto meno dal