Un’ottima annata | tutto quello che c’è da sapere sul film con Russell Crowe

(Di lunedì 29 luglio 2024)che c’è dasulconIl regista Ridley Scott si è cimentato con numerosi generi cinematografici nel corso della sua carriera, passando dal fantascientifico Alien al colossal storico Il gladiatore, fino aldi guerra con Black Hawk Dawn, il road movie con Thelma & Louise e il biopic con House of Gucci, solo per citarne alcuni. In poche occasioni, però, ha avuto a che fare con la commedia. La prima esperienza con tale genere è avvenuta grazie a Il genio della truffa, una black comedy con elementi da poliziesco, mentre la seconda esperienza è stata con, ad oggi ancora il suo unicodi genere “commedia sentimentale”.