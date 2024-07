Temptation Island Martina De Ioannon risponde ad un commento a lancia una stoccata a Raul Dumitras

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 luglio 2024)Dedopostanno conquistando i social. I due ex fidanzati sono molto seguiti e a far scalpore nelle ultime ore è stata la risposta cheha dato ad unricevuto da un utente sui social. “ha fatto bene a lasciarti!”, questo è quello che hanno scritto adurante una sua diretta sui social. Lei ha risposto così: “Ah, lei ha visto un altro.”, con tanto di risata finale. Una frecciatina afacendo intendere che è stata lei a lasciarlo, e non viceversa.12: biografia diSappiamo cheè di Roma ma non si conosce la sua età e nemmeno il suolavoro. È fidanzato conDeda dieci mesi, ma si erano frequentati anche due anni prima. Il suo profilo Instagram (@) è molto seguito, infatti conta ben 10,7 mila followers.