Prima del previsto Giuliacci | quando e dove tornano i temporali

(Di lunedì 29 luglio 2024) Estate presto in pausa? A qualcuno, forse, non dispiacerebbe. Stando alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, presto su alcune regioni dell'Italia potrebbe tornare la pioggia. Parola del colonnello Mario. "Fino a ieri la data per il ritorno della pioggia in pianura era quella di venerdì 2 agosto. Le fresche e instabili correnti atlantiche avrebbero dovuto fare irruzione al Nord accompagnate da numerosie diffuso calo termico, mentre tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto era prevista solo una moderata instabilità sull'Arco Alpino", ha ricordato l'esperto su meteo.it. C'è, però, una novità.