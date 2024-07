Meteo ancora temperature sopra i 40 gradi poi pioggia e temporali | dove e quando

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nei prossimi giorni l’anticiclone africano la faràda padrone sull’Italia. Lesarannobollenti e potrebbero raggiungere addirittura punte di 42su Roma nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 luglio. Ma, a partire da mercoledì, la situazione potrebbe cambiare, con alcune perturbazioni atlantiche che potrebbero lambire l’arco alpino con ripercussioni su tratti della Val Padana.Leggi anche: Previsionidella settimana: calano lee tornano le piogge Le previsioniper i prossimi giorni nel dettaglio La giornata di lunedì 29 luglio sarà soleggiata un po’ ovunque, con qualche leggero banco di nubi sparse al mattino sull’alta Val Padana, in diradamento in giornata.previste in lieve calo al Nord, in lieve aumento al Centro-Sud, con punte di 37/39°C sulle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna.