Incendio a Roma aria irrespirabile a Ponte Mammolo e a Colli Aniene | odore acre nelle case nonostante le finestre chiuse

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel pomeriggio di domenica 28 luglio 2024 sono divampati incendi a. Le zone colpite sono state, Prima Porta e La Storta, Cesano. Nella notte tra domenica e lunedì, i vigili del fuoco erano ancora sul posto per colmare le fiamme. Gli abitanti delle aree interessate stanno vivendo delle ore di terrore e disagio dal momento che da quelle parti l’. Incendi ae Cesano in fiamme Ieri pomeriggio, domenica 28 luglio 2024, si è verificato unnella zona di, IV municipio di. Sono finite nel rogo le sterpaglie, la vegetazione e vari rifiuti. A tal proposito è stato evacuato un hotel nei pressi di viale Palmiro Togliatti dove vi erano circa venti ospiti in quel momento. Non solo, le fiamme hanno interessato anche via degli Alberini.