Grande Fratello ex gieffino esce allo scoperto sull’intervento agli occhi | tutta la verità

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Solo qualche settimana fa l’attenzione dei media si è focalizzata su Matteo Diamante, ex concorrente delche aveva annunciato di essersi sottoposto alla cheratopigmentazione ossia all’intervento per cambiare il colore dei suoi. Il ragazzo aveva fatto sapere di averci pensato spesso a questa pratica e di aver poi deciso di procedere. Fin da subito qualcosa non tornava ed ecco che, a distanza di qualche giorno, è spuntata la: era tutto falso.: Matteo Diamante ha cambiato il colore degli? Aveva fatto parecchio discutere il post di Matteo Diamante circa la presunta operazione per cambiare il colore degli. L’ex concorrente delaveva fatto intendere di aver seguito la stessa scelta di Francesco Chiofalo, il quale l’intervento l’ha fatto prima dell’estate.