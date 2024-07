Borderlands 4 | annuncio a breve suggerisce Gearbox

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gli ingranaggi dicominciano a girare: l’di4, stando al presidente Randy Pitchford, potrebbe essere imminente La conferma daEntertainment e dal publisher 2K in merito allo sviluppo di4 risale a quattro mesi fa, e ora abbiamo novità circa il possibileufficiale. L’amministratore delegato e fondatore del team di sviluppo, Randy Pitchford, fa luce sul metaforico buio in cui i fan della saga stanno brancolando da tempo. In un’intervista redatta dalla stampa di settore estera, pur senza numerare apertamente il prossimo capitolo, Pitchford ha promesso che il reveal non si farà attendere più del dovuto. Non si tratta pienamente di affermazioni chiarissime, ma pur rimanendo nel vago il vertice (su sua stessa ammissione) lascia ben intendere che l’alone di dubbio è destinato a dissiparsi.